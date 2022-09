Aktivista zapalio ruku pred Đokovićem, Nadalom i Federerom

Jedan navijač ili preciznije rečeno aktivista u borbi protiv klimatskih promjena upao je na teren tokom meča Lejver kupa između Stefanosa Cicipasa i Dijega Švarcmana i "zapalio" ruku u znak protesta.

On je"pobjegao" obezbjeđenju, a na majici koju je nosio mogle su se pročitati samo tri riječi: "Okončajte privatizaciju Velike Britanije".

Sve to su sa strane gledali timovi Evrope i svijeta, a među njima i Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer koji kasnije tokom večeri igra posljednji meč u karijeri.

Unexpected protest (?) on court @LaverCup where this guy lit something on fire on the court. Quickly hauled off by security. #LaverCup #LaverCup2022 pic.twitter.com/FuNys8hrHa