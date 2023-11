Albanski mediji napali Đokovića zbog pjesme

Mnogima koji ne vole Srbiju, pogotovo mediji iz Albanije i tzv. Kosova, zasmetalo je to što je srpska Dejvis kup reprezentacija na megdan sa Velikom Britanijom izašla uz pjesmu "Veseli se srpski rode".

Tako su "Telegrafi" i "Indeksonline.net" u svojim člancima napisali da Đoković "ponovo provocira", dok je "kos data" na svom X nalogu i te kako bila aktivna u izvještavanju sa meča Srbije baš zbog pomenute pjesme Danice Crnogorčević.

Serbia's tennis team, led by Djokovic, was introduced at the Davis Cup with a Serbian song that calls for the annexation of Kosovo. This song is popular among Serbian ultranationalistspic.twitter.com/cgcWKLcSaj