Albanski političar napao Đokovića: On nije uzor, odvratno se ponaša

Bedžet Pacoli, predsednik Alijanse za novo Kosovo, sramotno je napao Novaka Đokovića zbog toga što se prvi reket sveta oglasio povodom ubijenih Srba na Kosovu i Metohiji.

Đoković je u četvrtak ujutru objavio fotografiju koja je nastala ispred Hrama Svetog Save na kojoj je pisalo: "Svaka suza Boga moli, svakog Srbina duša boli," dok je Pacoli na svom X profilu sramotno napisao:

"Kakav uzor je Novak Đoković sportu i svijetu kada hvali i veliča teroriste? Odvratno ponašanje"

What role model is Novak Djokovic for the sport and the world when he praises and glorifies terrorists? Disgusting behavior! pic.twitter.com/ns2Pq5abpj