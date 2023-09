Alkaras: Predomislio sam se, moram još da učim

Španski teniser Karlos Alkaras kaže da će morati još da uči kako bi bio spremniji za velike mečeve poput ovog u polufinalu US opena.

Alkaras je poražen od Danila Medvedeva poslije četiri seta, tako da će Rus u finalu igrati protiv Novaka Đokovića.

Karlitos je prvi set izgubio poslije taj-brejka, dok je u drugom bio počišćen, osvojivši tek jedan gem.

"Mislim da sam dobro počeo meč. Bio je prilično tesan prvi set. U taj-brejku, poslije 3:3, izgubio sam razum. Odigrao sam tri ili četiri poena bez kontrole. Nisam razmišljao. Totalno sam izgubio razum u tom setu. Borio sam se 50 minuta i onda izgubio četiri poena. Teško mi je bilo da se nosim sa tim. U drugom setu nisam uspio da se vratim. Bilo mi je teško. Danil je igrao odlično. Bilo je teško da se vratim u meč. Skoro da sam bacio reket na pod, ali trudio sam se da se kontrolišem. Bilo je teško ostati miran", rekao je Alkaras.

Alkaras je dvostruki Grend slem šampion, zreliji je, ali očigledno ne dovoljno.

"Ovakvi mečevi se dešavaju, čak i ako se osjećam da sam drugačiji igrač, zreliji. Igrao je stvarno sjajno. Nisam mogao da pronađem rješenja. Mislio sam da sam bolji u tome da pronađem rješenja kada meč ne ide u željenom smjeru. Poslije ovog meča sam promijenio mišljenje. Nisam dovoljno zreo da 'hendlujem' to u ovakvim mečevima. Moram još da učim".

Alkaras ističe da neće baš mnogo tugovati za ovim porazom.

"Mislim da neću dugo razmišljati o ovom porazu. Moram da naučim iz ovoga. Želim da budem bolji, ovakvi mečevi vam pomažu. Moram da razgovaram sa svojim timom, sa Huanom Karlosom. Može trajati danima, nedjeljama, ali ne mnogo duže od toga".

Dosta se priča o rivalstvu sa Novakom, a u godinama pred nama, mogao bi da igra velike mečeve i sa Danilom.

"Očigledno da je Danil tamo. Uvijek je tu. Ove godine smo igrali tri puta. Finale mastersa i dva polufinala Grend slema. Siguran sam da ćemo još igrati u završnim rundama velikih turnira, tako da će to biti dobro rivalstvo. Svaki meč je obilovao dobrim poenima, bitkama."

"Igrao je svoju igru. Pronalazio je odlične udarce, nije griješio, sjajno je servirao. Mislim da je on igrao svoju igru, 10 od 10. Bio je sjajan. Moraću da pronađem rješenja, a on je odigrao odličan meč. Neverovatan je. Kada probam da odigram servis-volej, on pronađe pasing šot iz svoje kuće (smijeh). Nevjerovatno", zaključio je Karlos.

Inače, Medvedev i Đoković će igrati u nedelju od 22.00 časa.