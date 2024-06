Alkaras nakon ludnice osvojio Rolan Garos i ispisao istoriju

Španski teniser Karlos Alkaras (21) po prvi put u karijeri osvojio je Rolan Garos, te tako stigao do treće gren slem titule u karijeri.

Karlitos je u današnjem spektakularnom finalu na Filip Šatrijeu savladao Nijemca Aleksandera Zvereva sa 3:2, po setovima: 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 poslije četiri sata i 20 minuta igre.

Sa 21 godinom postao je najmlađu teniser u istoriji koji je osvojio gren slemove na tri različite podloge (US Open, Vimbldon, Rolan Garos), Rafaelu Nadalu je to uspjelo sa 22, a Novaku Đokoviću sa 29.

Ovim trijumfom Karlitos će od sutra biti drugi teniser svijeta, preskočiće Đokovića na drugom mjestu, nakon što je Srbina tokom turnira prestigao i Janik Siner koji će od sutra zvanično biti broj 1 na svijetu.

Bilo je ovo drugo gren slem finale za četvrtog tenisera svijeta i drugi poraz. Prije četiri godine je u šokantnom finalu US Opena izgubio od Domnika Tima. Iako su mnogi vjerovali da je došlo vrijeme za Zvereva da se konačno popne na tron, ipak će morati još čekati na najveći uspjeh u karijeri.

Kako se i očekivalo gledali smo pravu dramu sa puno preokreta. Na kraju je Španac pokazao da se radi o velikom šampionu. Saša je ponovo bio blizu, ali nie uspio.

U prvom setu nismo gledali pretjarano kvalitetan tenis. Zverev je bio van ritma i nije bio dostojan rival. Na startu meča vidjeli smo po brejk na obje strane, a ubrzo je Alakaras još jedan što mu je omogućilo da osvoji prvi set sa 6:3, jer je i po treći put oduzeo servis protivniku.

Drugi set počinje tako što Zverev ne koristi čak tri brejk lopte. Podigrao je Nijemac nivo igre, a nove brejk šanse je dočekao u petom gemu kada koristi drugu za vođstvo od 3:2. Alkaras je u tim trenucima djelovao pogubljeno, što koristi Nijemac, koji prvi dupli brejk i osvaja drugi set sa 6:2.

Treći set je donio velika dramu, iako se činilo da neće biti tako. U šestom gemu je popustila koncentracija Nijemcu koji sa nulom gubi servis. Zatim je propustio tri prilike za ribrejk, pa je Alkaras otišao na velikih 5:2, no u trenutku kada je servirao za set, Zverev pravi brejk i dolazi do 5:5. Šokirani Španac zatim odmah gubi još jedan servis, pa Nijemac dolazi u priliku da servira za drugi set. Alkaras je imao brejk loptu, ali Zverev pokazuje od čega je satkan i dolazi do 7:5 i vođstva od 2:1 u setovima.

No znalo se da se Karlitos neće tako lako predati. Odmah je napravio brejk i stekao prednost od 3:0, a odmah je došao i dupli brek za 4:0. Zverev je vratio jedan, a onda je Španac zatražio medicinski taj-maut i tako zabrinuo svoje fanove. No rutinski je priveo set kraju (6:1).

U petom setu velika nervoza i napetost na obje strane. Momentum je bio na strani Španca, a to koristi na startu petog seta kada Zverev pravi tri ogromne greške za tri brejk lopte Alkarasa. Koristi drugu i stiče veliku prednost u setu odluke (2:1).

Uslijedio je gem odluke. Zverev je imao tri vezane brejk lopte, no niti jednu nije iskoristio, mada je tvrdio da je Alakaras kod 15:40 napravio duplu grešku, no sudija je tvrdio da je ona zakačila liniju (nije prikazano na TV što govori da je Zverev možda bio u pravu). Uslijedila je i četvrta nakon što je osvojio čudesan poen, ali Karlitos je sve to uspio spasiti i na kraju otići na 3:1.

Iako slomljen, Zvereva je kod 2:3 dolazi do brejk lopte, ali ne i do brejka, jer Španac opet izvlači nekoliko vinera za 4:2. To je bila zadnja šansa da Nijemac vrati u meč, jer prilika više nije imao. Alkaras je napravio brejk za 5:2, a u tom gemu je osvojio poen koji je zapalio Šatrije.

