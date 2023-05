Alkaras nakon šokantnog ispadanja u Rimu: Moram da resetujem um

Karlos Alkaras nije uspio da ode dalje na Mastersu u Rimu, zaustavljen je od Fabijana Marošana, ne baš poznatog Mađara, a i sam je rekao nakon susreta da nije bio upoznat skroz sa kvalitetima protivnika.

"Nisam ga poznavao prije ovog meča, samo sam pratio njegove rezultate sa Čelendžera i te stvari. Odlično je igrao, igrao je odlično i prije ovog meča ovdje. Iznenadio me je. Njegov nivo igre je bio nevjerovatno visok. Siguran sam da će ubrzo da dođe do Top 100, nema sumnje", rekao je on.

Otkrio je i gdje ga je nadigrao Marošan, a gdje su bile njegove šanse.

"Nisam igrao baš najbolje. On se pokazao dobro, nisam mogao da pratim njegov nivo igre. Bio je konstantan, to je najteže. Pokušao sam da se borim do posljednjeg poena. U drugom setu je bilo blizu, imao sam svoju šansu na 6:5, mislim da sam mogao da uzmem taj set, ali su se desile neke stvari...

Plan za dalje je jasan", odmor, trening, pa Rolan Garos.

"Odmoriću malo, uzeću neke dane pauze. Zaista mi je potrebno da resetujem um kako bih bio spreman za Rolan Garos. Naravno, treniraću i to nije tajna. Moram da treniram da bih bio bolji. Nisam mogao da treniram tri, četiri dana u nizu. Sve sami mečevi. Biće mi od pomoći da provedem neke dane u svom domu i da treniram kako bih bio spreman na Rolan Garosu."

Biće prvi nosilac Karlitos, ali ne vidi u tome preveliku prednost.

"Lijepo je biti prvi nosilac na Rolan Garosu, zaista želim da ostvarim dobar rezultat tamo. Pokušavam da ne mislim o tome. Isto mi je da budem prvi, drugi ili treći. Žrijeb je skoro isti u tom slučaju. Jeste sjajno, ali mi nije od pomoći."

Na konstataciju da nije baš izgledao na terenu onako kako su ga svi očekivali, Alkaras je bio decidan.

"Ne, ne, ne... Dobro sam se osjećao fizički, samo nisam igrao svoju igru. On je to učinio. Bio je agresivan, igrao je u terenu konstantno ili na liniji. Nisam uspio da doprem do meča, da uđem lagodno u razmjenu. Pravio sam dosta grešaka što ne radim često. Ovakvi dani mogu da se dese u tenisu i morate da izdržite. Kao što sam rekao, bio sam u drugom setu blizu, imao sam svojih šansi. On je zaslužio da pobijedi", kaže Alkaras, prenosi Telegraf.