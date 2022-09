Alkaras osvojio US open i ispisao istoriju

Španski teniser Karlos Alkaras pobijedio je Kaspera Ruda sa 3-1 u setovima i osvojio US open.

Alkaras je trijumfovao poslije tri sata i 21 minuta, po setovima – 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3.

Španski teniser je osvojio prvu Grend slem titulu u karijeri u prvom finalu koje je igrao, dok je Rud izgubio drugo finale, nakon Rolan Garosa od Nadala ove godine.

Alkaras (19) je postao i prvi teniser svijeta i time ispisao istoriju, pošto je prvi tinejdžer kojem je to pošlo za rukom, a ujedno i najmlađi koji je ikada to uradio.

