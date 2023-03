Alkaras ponovo pričao o Đokoviću

​Karlos Alkaras krupnim koracima ide ka još jednoj tituli.

Mladi španski teniser se pobjedom nad Tomijem Polom iz SAD od 6:4, 6:4, plasirao u četvrtfinale, a to znači da ga tri pobjede dijele od toga da i poslije Majamija ostane na čelu ATP liste.

Tenisera iz Mursije upitali su za izjavu Novaka Đokovića iz Dubaija, kada je Srbin rekao da kada je u najboljoj formi, zna da je najbolji na svijetu.

"Znam da kada sam spreman, kada igram na bilo kojoj podlozi i protiv bilo koga, da sam bolji. Najbolji sam. I ne mislim da bilo šta arogantno i pretenciozno ima u tome što kažem", rekao je tada Novak.

On i Alkaras igrali su samo jednom, prošle godine u polufinalu Mastersa u Madridu kada je Španac uspio da preokrene i slavi sa 6:7 (5), 7:5, 7:6 (5).

Alkaras kaže da je saglasan sa Novakom po pitanju te izjave.

"Igrao sam sa Novakom kada je bio na sto odsto. Rekao bih da je u Madridu prošle godine igrao veoma, veoma dobro. Bilo je baš tijesno. I saglasan sam sa njim. Kada je na sto odsto, onda je vjerovatno jedan od ili najbolji teniser na svijetu", kaže Alkaras.

Mladog tenisera je posebno impresionirao Đokovićev nastup na prvom grend slemu sezone, u Melburnu.

"To što je on postigao je sjajno. Njegov nivo, na primjer u Australiji, bio je nevjerovatan, to je bilo zaista na visokom nivou. Kao što sam rekao i ranije, želim da igram sa Novakom kada je na sto odsto i siguran sam da ću tada uživati. To je sve što mogu da kažem sada", zaključio je Alkaras.

Njega u četvrtfinalu očekuje duel protiv Amerikanca Tejlora Frica.