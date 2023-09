Alkaras rutinski do četvrtfinala US Opena

Karlos Alkaras je po treći put zaredom u četvrtfinalu na US Openu.

Branilac trofeja je bez većih problema izašao na kraj sa 61. teniserom svijeta, Italijanom Mateo Arnaldijem, poslije 117 minuta igre slavio je sa 6:3, 6:3, 6:4.

Reklo bi se još jedna rutinska pobjeda momka iz Mursije, koji je na momente prikazivao zaista maštovitu, impresivnu igru.

Igrao je u svom poznatom stilu, agresivno od početka, sa brojnim varijacijama u igri, prosto nije dozvolio Italijanu da ga iznenadi.

Iako se mora priznati da je Arnaldi bio takođe inspirisan za igru, ali one ključne, važne poene u gemovima, dobijao je Španac i tako ovjerio vizu za četvrtfinale.

I jedan i drugi su veoma dobro počeli meč, igrali atraktivno i agresivno, ali Alkaras je u tom prvom setu jedini došao do brejka.

Desilo se to u šestom gemu za 4:2 i priliku da dođe do seta nije propustio, trebalo mu je za to samo 32 minuta, 6:2.

Odmah je Alkaras u drugom setu napravio brejk i potom poveo sa 2:0.

Igrali su zaista lijepo za oko, naročito Španac koji je često slao precizne lobove i skraćene lopte za koje Italijan nije imao rješenja.

Uspio je Alkaras da drži svoj servis, a onda u devetom gemu iskoristi treću brejk i set loptu za novih 6:3.

Arnaldi je shvatio da mora nešto da mijenja i uspio je da u trećem gemu stigne konačno do brejka i prednosti od 2:1.

Međutim, Alkaras je odmah uzvratio ribrejkom za 2:2.

I nije trebalo mnogo Alkarasu da dođe do šanse za brejk, bilo je to u osmom gemu, ali je Italijan odolio i stigao do 4:4.

Tada je odolio, ali ne i u desetom gemu, Španac je pritisnuo i dobio taj posljednji gem.

On će u četvrtfinalu igrati sa pobjednikom meča između Aleksandera Zvereva i Janika Sinera.

