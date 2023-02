Alkaras savladao Lajovića

​Španski teniser Karlos Alkaras zadovoljan je trenutnom formom i činjenicom da je savladao Dušana Lajovića.

On je uz turbulencije izašao na kraj sa srpskim igračem, 6:4, 7:6 (0) i plasirao se u polufinale Rio de Žaneira, gde će ga čekati Nikolas Jari.

"To je poenta… Da pronađem način da se vratim protiv teškog protivnika. Morao sam da bude zaista koncentrisan i da sačekam svoju šansu", rekao je Alkaras.

Alkarasa nije bilo nekoliko mjeseci na terenu zbog povrede, ali se vratio titulom u Buenos Ajresu protekle sedmice.

"Mislim da igram na visokom nivou. Ne mogu da kažem da li je to kao prošle godine, ali sam zadovoljan igrom koju prikazujem. Trentuno sam na dobro fizičkom nivou, igram veoma teške i zahtjevne mečeve iz dana u dan i to me čini srećnim poslije toliko vremena van terena", dodao je momak iz Mursije.

Alkaras ukoliko slavi u Brazilu izjednačiće se sa Novakom Đokovićem na ATP listi, ali će srpski as ostati prvi zbog ATP pravila.