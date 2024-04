Alkaras u problemu pred masters u Monte Karlu (FOTO)

Treći teniser svijeta Karlos AlkaraS izašao je na trening pred turnir u Monte Karlu sa velikom bandažom na desnoj podlaktici što ukazuje na povredu.

Ljevoruki Španac je već dugo u padu forme, što je iskoristio Janik Siner i pretekao ga na drugom mjestu ATP liste.

Karlos je na desnoj ruci ima jaku bandažu preko cijele podlaktice, a italijanska "Gazzetta dello sport" navodi i da je ranije završio trening.

If you can't beat 'em, join 'em @carlosalcaraz #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/KMEEAIb4wc