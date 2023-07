Alkaraz: Đoković je i dalje najbolji na svijetu

Karlos Alkaraz je još jednom pokazao veliko poštovanje prema Novaku Đokoviću, napominjući da srpski teniser i dalje bez premca u tenisu.

"Ako sam ga pobijedio u finalu Vimbldona, ne znači da sam bolji od njega. To moram da uradim dosta puta. Novak je i dalje najbolji, i voleo bih da još mnogo puta igram protiv njega, jer je to za mene izazov. Siguran sam da će i ostali igrači željeti da me pobijede, jer ja sam pobijedio Đokovića, a oni sada žele mene da savladaju", poručio je Alkaraz.

Španac je otkrio i tajnu kako je uspio da bude bolji od srpskog tenisera u finalu Vimbldona, prenosi 24sedam.rs.

"U ovom meču je bilo ključno da sam mogao da razmišljam poen po poen i u svakom trenutku dajem maksimum. Uvijek sam verovao svojim šansama i bilo je veoma posebno videti podršku koju sam dobio sa tribina", zaključio je Alkaraz.