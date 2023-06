Alkaraz: Igranje protiv Novaka istorijska prilika

Mladi španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je nakon plasmana u polufinale Rolan Garosa da je u narednom meču Novak Đoković uvijek favorit, prenosi Sportklub.

Prvi na ATP listi, plasirao se u polufinale Rolan Garosa, pošto je u četvrtfinalu ubjedljivo savladao Grka Stefanosa Cicipasa 6:2, 6:1, 7:6 (7:5).

"Moj nivo je sve bolji kako turnir odmiče. Igrao sam veoma dobro, jedan od mojih najboljih mečeva u karijeri. Sve što sam uradio na terenu djelovalo je lako za ostale, možda čak i za mene u nekim momentima. Pokušao sam da radim proste stvari, kada to radim znači da se dobro osjećam na terenu, kada udarim lopitcu da će sigurno ući", istakao je Alkaraz.

Osvrnuo se na meč polufinala u kojem će igrati protiv Đokovića.

"Rekao bih da su svi očekivali ovaj meč od momenta kada je žrijeb objavljen, kao i ja. Stvarno sam želio da igram taj meč, poslije prošlogodišnjeg meča u Madridu htio sam da igram sa njim ponovo. Obojica smo na visokom nivou. Ako hoćeš da budeš najbolji, moraš da pobijediš najbolje. Za mene je igranje protiv takve legende kao Novak istorijska prilika", izjavio je mladi španski teniser.

Dodaje da u meču može da presudi njegova mladost.

"Biće ovo njegovo 45. polufinale grend slema, meni tek drugo. Iskustvo je na njegovoj strani sigurno, ali o tome neću da razmišljam u ovom momentu. Izabraću da će odlučiti moja mladost. Uvijek je Novak favorit, ne kažem to da bih skinuo pritisak, dok god on igra tenis, on je favorit, osvojio je tolike titule, igrao je protiv najboljih", zaključio je Alkaraz.