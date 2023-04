Alkaraz: Mogu da pobijedim Nadala, ali on ima 1.000 života

Španski teniser Karloz Alkaras bi volio da odmjeri snage sa Rafaelom Nadalom na Rolan Garosu.

Momak iz Mursije je protekle sedmice osvojio Barselonu, ove i naredne igra u Madridu, što će mu uz Rim biti glavna priprema za pariski Grend slem.

"Uvijek sam govorio da volim da igram protiv najboljih, a Nadal je jedan od najboljih u istoriji, nema sumnje. Njegov turnir je Rolan Garos, ima mnogo titula, ali ovo je prepuno simbolike. Volio bih da igram sa njim na Rolan Garosu i vidim da šta će se desiti. Mislim da bih mogao da ga pobijedim, ali Rafa tamo ima hiljadu života", rekao je Alkaraz.

Otkrio je šta ga kod starijeg, slavnog zemljaka najviše inspiriše.

"Inspiriše me hrabrost i pobjednički gen koji ima u sebi. Taj bes koji ima na terenu, da učini sve da pobijedi, da nikada ne odustane. Za sve probleme uvijek nađe rješenje i nikad ne traži izgovore. Preživio je mnoge mečeve u kojima je bio otpisan i uspijevao je da preokrene. A to nije nimalo lako, ostati psihički jak. To je nešto što bih želeo da uzmem od Rafe – sposobnost prilagođavanja situaciji".

Alkaraz ističe da je Nadal uvijek favorit na Rolan Garosu, u kakvom god stanju bio, prenosi b92.

"Očigledno. Igrač koji je osvojio turnir 14 puta je uvijek favorit."

Karlos kaže da je praktično nemoguće osvojiti jedan turnir 14 puta.

"Htio sam da kažem ne, ali postavio sa sebi granicu. Reći ću da je skoro nemoguće osvojiti bilo koji turnir 14 puta, čak i ako je iz serije 250. Ali hajde da pokušamo, u životu morate da postavljate sebi izazove, nadam se da ću u ovome da ličim na Rafu".

Prekretnica za Alkarasa je bio prošlogodišnji Indijan Vels, gdje je stigao do polufinala.

"Shvatio sam da mogu da se mjerim sa najboljima, da mogu da osvojim masters i da mogu da pobijedim svakog igrača. Kasnije sam to dokazao u Majamiju, a zatim ovdje u Madridu. Istina je da je prekretnica bila u Indijan Velsu", zaključio je Alkaraz.

Alkaraz Masters u Madridu startuje od Emila Rusuvorija.