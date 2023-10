Alkaraz: Ne mogu da lažem, stalno razmišljam o Đokoviću

Pred početak turnira u Šangaja trenutno drugi teniser svijeta Španac Karlos Alkaraz obavljao je svoje medijske dužnosti.

Kao i svaka konferencija za medije ove sezone, tako i ovaj razgovor sa predstavnicima sedme sile nije mogao da prođe a da se ne spomene ime Novaka Đokovića.

Naime, Alkaraz je dobio jedno poprilično konkretno pitanje – Koliko je Novak Đoković u vašim mislima?

Ali ako je pitanje bilo konkretno, onda je mladi Španac bio još iskreniji i tom prilikom je rekao kako ne prođe trening, a da ne misli na srpskog tenisera.

Pokušao je da to opravda činjenicom kako je jedan od njegovih glavnih ciljeva do kraja sezone taj da završi godinu na prvom mjestu, a pošto to mjesto trenutno okupira Đoković, sasvim je prirodno, kako kaže, da o njemu razmišlja.

"How much is Novak Djokovic on your mind?" "Almost in every practice!" @carlosalcaraz on his rivalry with @DjokerNole! pic.twitter.com/GTDebDqS5h