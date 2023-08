Alkaraz: Ne znam što sam plakao

Španski teniser Karlos Alkaraz kaže da je bilo jako teško igrati protiv Novaka Đokovića u finalu Sinsinatija.

Srpski as je slavio u spektakularnom meču posle tri seta – 7:5, 6:7, 7:6 i tako osvojio treći trofej na ovom Mastersu.

"Umoran sam i ponosan na sebe. Pričao sam i ne znam zašto sam plakao jer sam se borio do poslednje lopte. Skoro da sam pobijedio jednog od najvećih svih vremena. Suludo je sada pričati o tome, ali sam veoma zadovoljan onim što sam uradio. Razgovarao sam sa svojim timom i trenerom i veoma smo ponosni", rekao je Alkaraz.

Đoković je kazao da ga je meč sa Alkarazom podsjetio na susrete sa Rafaelom Nadalom.

"Bilo je jako teško igrati protiv Novaka. Uvek je pogađao dobrih pet, šest, sedam loptu u svakom poenu. Borba, trčanje iz jednog ugla u drugi u svakom trenutku je naporno. Pokušavao sam da budem tu, da ostanem fizički spreman, ali bilo je teško. Sjajno je to što ga podsjećam na Rafu, jer to znači da smo na dobrom putu. Radim dobro, ali danas je bilo teško da se nosim sa Novakom", dodao je on.

Takođe, Novak je istakao da je ovo bio jedan od najuzbudljivijih mečeva u karijeri.

"Za mene je to sjajno da čujem od Novaka, koji je igrao kultne, istorijske mečeve. Rekao je da su neki mečevi koje je igrao protiv mene neki od najtežih koje je ikada igrao. To znači da moj tim i ja radimo odličan posao", kazao je Alkaras.

Potencijalni novi meč dvojice igrača mogao bi da se zakaže na US openu, koji kreće 28. avgusta.

(b92)