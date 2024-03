Alkaraz: Siner trenutno najbolji na svijetu

Karlos Alkaraz u polufinalu Mastersa u Indijan Velsu braniće i drugo mjesto na ATP listi.

Italijan je u silnom naletu, uz titule na Australijan openu i u Roterdamu ima skor od 16-0 od početka godine, tako da Španac zna šta ga očekuje.

Pakleni duel u subotu odrediće i ko će od njih dvojice biti najbliži Novaku Đokoviću na svjetskoj teniskoj ljestvici po završetku turnira.

Poslije pobjede nad Zverevom u četvrtfinalu od 6:3, 6:1, Alkaraz je upitan šta misli o tom meču sa Sinerom.

"Ne znam kako ću pristupiti tom meču. Janik je trenutno najbolji na svijetu, nema sumnje u to. Igra nevjerovatno, nije izgubio ove godine i zaista mi se dopada da ga gledam kako igra. Biće to stvarno težak meč, veliki izazov za mene, da vidim prije svega na kom nivou ću biti protiv njega. Biće to svakako najteži meč za mene od početka godine", priznao je mladi Španac.

Teniser iz Mursije kaže da je zadovoljan kako je odigrao prethodne mečeve u Kalifornijskoj pustinji.

"Zadovoljan sam nivoom igre, prije svega kako koristim teren. Veoma je važno za moju igru da protivnik ne zna šta je sljedeće što dolazi. Može biti kratka, može biti dublja lopta...To ih zbunjuje, ali to je moj stil i srećan sam što igram na taj način", dodao je talentovani teniser.

