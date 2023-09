Alkaraz: Želim Novakovo prvo mjesto

Karlos Alkaraz će ove nedelje prvi put igrati u Kini. Španac je prvi nosilac na seriji 500 u Pekingu a na startu se sastaje sa Nemcem Hanfmanom, 53. na svetu.

"Spreman sam za debi. Trenirao sam kod kuće prije dolaska ovdje, tako da je sve kako treba. Već sam trenirao i na Centralnom terenu, kako bih vide kakva je podloga", istakao je Alkaraz koji je uzeo kraći odmor posle Ju-Es opena.

Karlos je poslije polufinalnog poraza na Flašing Medouzu izgubio prvo mjesto na ATP listi, još ima šanse da se do kraja godine vrati na tu poziciju, ali da bi to postigao, mora mnogo da pobeđuje. Đoković ima veliku prednost od 3.260 poena, ali mnogo brani do kraja godine i igra na manje turnira.

"Sigurno je da je broj 1 moj cilj, više puta sam rekao da Novak i ja imamo jednu veoma lijepu bitku za prvu poziciju. On je fenomenalno odigrao proteklu američku turneju. Đoković je prvi i da bih se vratio na vrh, moraću da igram sa ekstra motivacijom. To imam na umu svaki put kada izađem na trening, na to mislim na svakom turniru", objašnjava Španac, prenosi "Sport klub".

Za razliku od Đokovića koji je više puta istakao da mu broj 1 više nije prioritet, sa Alkarazom je drugačija situacija.

"Meni je prvo mesto jedan od glavnih ciljeva, zato ću i igrati velike turnire sa namerom da igram što bolje i osvojim ih", ističe trenutno drugi teniser svijeta.

Iako nije odbranio titulu u Njujorku, iako je u 2023. osvojio samo jedan Grend slem trofej – doduše na Vimbldonu – iako je na Rolan Garosu doživeo težak poraz od Đokovića a na Australijskom openu nije ni igrao, Španac ne skida osmen sa lica.

"Zadovoljan sam rezultatima u 2023, bar do sada. Zadovoljan sam i kvalitetom moje igre. Sezona još nije gotova, tako da očekujem uspešan završetak".

Kada je u pitanju sledeća godina, Alkaras ne krije ambicije.

"Želim da igram na sva četiri gren slema, nadam se da ću bar ponoviti rezultate iz ove godine".