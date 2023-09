Alkaraz na udaru kritika: "Tenis je sport, mučenje životinja nije"

Karlos Alkaraz se nakon neuspješne odbrane titule u Njujorku gdje je u polufinalu US Opena eliminisan od Danila Medvedeva, a tron i prvo mjesto mu preuzeo Novak Đoković, vratio se u rodnu Španiju.

Tamo je pokušao da se odmori i relaksira za nastavak sezone, ali se našao na udaru žestokih kritika.

Naime, Alkaraz je odlučio da posjeti koridu u svojoj Mursiji gdje se održavaju borbe bikova i ispoštuje čuvenu špansku tradiciju.

On je u jednom trenutku uslikan i kako oduševljeno gleda šou matadora, što je izazvalo revolt organizacije za zaštitu životinja PETA.

"Karlose, borbe bikova su mučenje, a ne kultura. Nema ništa zabavno u tome što ubadaju i muče životinje – i većina mladih ljudi u Španiji ne vidi borbe bikova kao krvavi sport. Molimo te da ne podržavaš više borbe bikova i apelujemo da više nikada ne ideš na ove borbe", stoji u saopštenju organizacije PETA kojoj je prethodnih dana "dojavljeno" da je Karlos Alkaraz bio glavno lice na tribinama i sigurno su mnogi došli da vide i njega.

Korida je najpopularnija u Španiji, kao i u još nekoliko zemalja latinskog područja, a prethodnih godina sve više je na meti javnosti, posebno boraca za prava životinja.

Tennis is a sport; animal abuse is NOT @CarlosAlcaraz! STOP supporting bullfighting! pic.twitter.com/CPsVtb3cD5