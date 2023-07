Alkaraz nakon pobjede hvalio Đokovića: "Ovo je ostvarenje sna"

Po prvi put u karijeri, španski teniser Karlos Alkaraz uspio je da osvoji Vimbldon - i to poslije trijumfa nad Novakom Đokovićem u pet setova.

Nedugo poslije meča nije mogao da sakrije sreću, te je na terenu izjavio:

"Ovo je ostvarenje sna, lijepo je osvojiti ovaj turnir. Čak i da sam izgubio i onda bih bio veoma ponosan na sve što sam uradio. Što sam bio dio istorije, sa legendom ovog sporta sam igrao meč. Mogu da budem maksimalno ponosan na sve što sam uradio. Pronašao sam sebe. Ja i moj tim smo mnogo uložili da bismo doživieli ovo iskustvo."

Na pitanje šta mu je prolazilo kroz glavu kada je servirao za meč, Španac je rekao.

"Poslije prvog seta rekao sam sebi: 'Karlose, podigni nivo.' Došli su svi ovi ljudi da me gledaju, da ne budu razočarani. Novak je nevjerovatan igrač. Novače, ti me inspirišeš, počeo sam da igram tenis gledajući i tebe. Ti si već osvajao turnire. Sjajan si, sve si bolje rekao od mene. Imaš 36 godina, postigao si dosta toga", poručio je Alkaraz, te se dotakao igranja pred kraljevskim zvanicama: "Posebno je igrati pred svim kraljevskim zvanicama. Zaista sam ponosan i drago mi je što ste došli da me podržite. Igrao sam samo dva puta pred vama, oba puta sam pobijedio i nadam se da ćete doći češće. Hvala vam još jednom što ste došli da me podržite."

Zanimljivo, ovo mu je bilo tek četvrto takmičenje na travi.

"Počinjem sad da vladam travom (smijeh). Nisam očekivao da ću igrati na ovakvom nivou. Samo četiri turnira sam igrao na travi. Zaista sam ponosan na rad koji smo uložili, brzo učim."

Postao je i počasni član kluba osvajanja titula, što znači da su mu vrata Vimbldona uvijek otvorena.

"Znam za to, to je prelijepo. Ovo je posebno i ikonično mjesto za mene. Mada, moraću da ponesem propusnicu. Znam da je Federer imao probleme da ga puste, da mi se ne desi isto. Sigurno je da ću doći ovde i van turnira", poručio je on, prenosi Telegraf.