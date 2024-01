Alkaraz ne prestaje da priča o Đokoviću

Španski teniser Karlos Alkaraz obratio se u Melburnu predstavnicima medija i iznio želju da igra u finalu protiv Novaka Đokovića.

Drugi teniser svijeta je prošle godine propustio prvi grend slem u sezoni zbog povrede, a sada je spreman da propušteno nadoknadi.

Upitan kakav izazov predstavlja gotovo nepobjedivi Đoković na Australijan openu, Alkaraz odgovara da je uvijek spreman za one najveće.

"Da, to je velika motivacija za mene. Uvijek želim da igram protiv najboljih, da vidim koji je moj nivo. To je dobar test. Igrati protiv njega na turniru na kom je gotovo nepobijeđen... Nadam se da ćemo igrati u finalu. Ali, kada znam tu statistiku, to je velika motivacija zasigurno", rekao je Alkaraz.

Zašto nije igrao pripremne turnire pred AO?

"Kasno smo završili sezonu. Bio sam na odmoru, da odmorim um i tijelo takođe. Pričao sam sa timom da je potrebno četiri, pet nedjelja predsezone da se spremimo. Nismo imali vremena. Nisam imao vremena da igram turnir prije AO. Došao sam direktno ovdje. Mislim da sam spreman da odradim dobar posao ovde", nastavio je Španac.

Nije imao odgovor zašto na svom kontu već ima dvije grend slem titule, za razliku od Holgera Runea i Janika Sinera, još dvojice predstavnika nove generacije.

"Ne znam zašto sam osvojio dva grend slema, a oni nisu. U dobroj poziciji su da naprave velike rezultate. Ali, ne znam", dodaje Alkaraz.

Oćekuje bolju 2024. godinu.

"Uzbuđen sam zbog ove godine, nadam se da će biti dobra kao prošla. Moram da napredujem u stvarima koje nisam dobro radio. Ova godina će biti dobra", ističe Španac.

Huan Karlos Ferero neće biti sa njim.

"Teško je ne biti sa njim. Putuje na gotovo sve turnire, mislim da je propustio jedan ili dva prošle godine. Biće teško bez njega", kaže Alkaraz i dodaje da je zamjena spremna.

Australijske novinare je zanimalo njegovo mišljenje o Aleksu De Minoru.

"On je veoma dobar. Ima dobar servis, pobijedio je Novaka prije nekoliko nedjelja, velike igrače u Junajted kupu. Mislim da stići u završnu fazu i naravno igra pred domaćim terenom", zaključio je drugi teniser svijeta.

