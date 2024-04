Alkaraz o Đokoviću: Šta mu se desilo?

Karlos Alkaraz je u intervjuu za špansku “Marca-u” rekao šta je da ga je nešto iznenadilo u vezi Novaka Đokovića.

Novak Đoković je mnoge šokirao time što je odlučio da ne igra na mastersu u Madridu, a jedan od njih je i mladi teniser iz Mursije Karlos Alkaraz.

“Majami me uopšte nije iznenadio, ali izostanak iz Madrida jeste. Prijatelji su mi rekli za to i ja sam bio u stilu, ‘šta mu se to dogodilo?” – kaže Alkaraz.

Podsjećamo, srpski teniser je prije nekoliko dana primio nagradu za najboljeg sportistu svijeta i to po peti put, čime se izjednačio sa Rodžerom Federerom koji ima jednako toliko nagrada.

