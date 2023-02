Alkaraz o borbi sa Đokovićem: On je trenutno najbolji

Po osvajanju Autralijan opena, Novak Đoković je prestigao Karlosa Alkaraza na prvom mjestu ATP liste. Ne samo to, srpski teniser je upisao 377. nedjelju na vrhu i tako stigao rekord koji je držala Štefi Graf.

Mladi Španac je prokomentarisao borbu za vrh za Đokovićem.

"Đoković je trenutno najbolji na svijetu, kao i jedan od najboljih u istoriji sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom. Sva trojica su dominirala u posljednjih 20 godina. Ne mogu da spustim gard, moram da idem od turnira do turnira ako želim da budem blizu Đokovića na rang-listi, iako je to što jesam već privilegija", rekao je Alkaraz.

Carlos Alcaraz has spoken about the fight for No.1 with Novak Djokovic, who regained his spot at the top of the rankings after winning a 10th Australian Open title.https://t.co/bmNdEgyTDm