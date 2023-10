Alkaraz otkrio detalje razgovora sa Novakom

Španski teniser Karlos Alkaraz je u nedjelju trenirao sa Novakom Đokovićem i tom prilikom je razgovarao sa najboljim igračem svijeta.

Novaku je pripao taj trening-meč posle taj-brejka, rezultatom 7:3. Alkaraz je slobodan u prvom kolu, dok će u drugom na Mastersu u Bersiju igrati protiv Romana Safijulina.

"Mislim da ako želite na najbolji način da se spremite za turnir, vježbajte sa najboljim. Razgovarali smo prije dolaska u Pariz o tome da jednog dana treniramo. Desilo se juče. Pobijedio je. Nadam se samo na treningu. On je sa svojim timom, ja sam sa svojim. Ali imamo odličan odnos van terena. Divna je osoba. Pričamo o svemu i svačemu. Očigledno, neće me savjetovati kako da ga pobijedim, pošto se borimo za prvo mjesto na svijetu, ali pričamo o raznim stvarima: Turu, stvarima za napredak, drugim sportovima, vidio sam da je bio na ragbi meču. Poslije treninga smo odigrali partiju ’kockica’. To su sjajni momenti", rekao je Španac na konferenciji za medije.

Alkaraz se zbog povrede povukao sa turnira u Bazelu.

"Neću reći da sam na 100 odsto jer bi to bila laž. U ovo doba godine, poslije duge sezone, mislim da svaki igrač ima problema sa tijelom. Osjećam manji bol, ali sam se tokom prethodnih sedmica oporavio. Dolazim ovdje osjećajući se dovoljno spremnim da napravim dobar rezultat", dodao je Karlos.

Karlitos smatra da ima dosta pretendenata na trofej u Parizu.

"Ne znam da li Novak ima više šansi nego ja. Janik, na primjer, igra nevjerovatno. Medvedev takođe. Postoji dosta sjajnih igrača koji igraju na vrhunskom nivou. Žrijeb je otvoren i mnogi mogu da osvoje turnir", zaključio je drugi teniser svijeta.

