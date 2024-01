Alkaraz otkrio ključ svoje igre

Španski teniser Karlos Alkaraz kaže da mu pozitivan stav i osmjeh dosta pomažu na terenu.

Drugi igrač svijeta je u drugom međusobnom duelu savladao francuskog veterana rezultatom 7:6 (5), 6:1, 6:2, poslije dva časa i 24 minuta igre.

"Zadovoljan sam što sam u prilici da igram u Australiji. Mislim da je ovo bio dobar meč, u kome smo uživali. Nedostajala mi je prošle sezone. Osjećam se veoma dobro. Dolazak je bio sjajan, uživam i uz sve vas je to nešto posebno. U prvom setu je bilo problema, igrao je na visokom nivou. Kako je meč odmicao, podizao sam nivo igre, igrao sam dobro", rekao je Alkaraz.

Gaske, koji ima 37 godina, pružio je dobar otpor u prvom setu.

"Veliki je igrač, ali i osoba izvan terena. Prijatan je, jednostavno u svakom danu smo da razgovaramo, u teretani… Njegova karijera je zaista sjajan tokom svih prethodnih godina. Njegov jednoručni bekhend je izuzetan. Drago mi je što sam igrao protiv njega. Nevjerovatan je igrač".

Džon Mekinro ga je upitao koliko mu znači podrška sa tribina i dobra energija.

"Ponekad se dešava (da pomaže prim. aut). Nevjerovatno je uvijek ovdje. Svi ti navijači, igranje, to se odražava na mene lično. Želim da ljudi uživaju u mojoj igri i to je osnovno. Ponekad to nije na nivou kakav svi očekuju, kada pogledate semafor. Trudim se da publika uživa".

Karlitos je prepoznatljiv po širokom osmjehu, koji ne silazi sa lica čak i u teškim momentima.

"Pritisak je ponekad veoma jak. U takvim situacijama pokušavaš da uradiš nešto. Pomaže mi i moj tim koji je uvijek sa mnom. Oni mi omogućavaju da se ja više smijem, uživam na terenu. To je ključ moje igre. Da bih igrao dobar tenis, moram da imam i taj osmjeh, koji mi pomaže", zaključio je Alkaraz.

Alkaraz naredni meč igra protiv Lorenca Sonega u četvrtak.

