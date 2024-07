Alkaraz preživio golgotu pa protivnika dokrajčio za osminu finala Vimbldona (VIDEO)

Prolio je mnogo znoja Karlos Alkaraz kako bi se domogao osmine finala Vimbldona.

Baš se namučio Španac da bi prošao dalje protiv Amerikanca.

Niko zasigurno nije očekivao da će Frensis Tijafo iz SAD predstavljati tako ozbiljnu prepreku za mladog Španca, ali je ovaj uprkos svemu još jednom pokazao zbog čega ga opravdano zovu "kraljem" petog seta, pošto tamo nije bilo nikakve dileme oko toga ko će na kraju odnijeti trijumf - 3:2 (5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2)!

Amerikanac koji je pred sam početak Vimbldona sparingovao sa Novakom Đokovićem, a kojeg je srpski teniser tada "dobio" sa 7:5 na treningu danas je odigrao fantastično. Sa svih strana napravio je pritisak nad Alkarazom, koji jednostavno nije uspijevao da pronađe svoju igru.

Čak i činjenica da je Alkaraz u prvom setu prvi napravio brejk i poveo sa 4:2 nije uticala psihološki loše na Tijafoa, već naprotiv. Umjesto toga, Amerikanac je do kraja ovog dijela igre uspio da napravi seriju od 5:1 i da na kraju sa 7:5 povede sa 1:0 u setovima.

Uslijedila je brza reakcija Karlitosa u drugom setu, što je bio njegov ubejdljivo najbolji period igre na meču. Do polovine ovog dijela igre vidjeli smo na snazi potpuni egal, a vrlo brzo nakon toga je Alkaraz pustio ruku i uz dva brejka poravnao ukupni rezultat.

Treći set je bio ponovo dosta bolji po Amerikanca, koji je mogao da napravi brejk prvo u prvom gemu, potom i u trećem, a kada nije uspio ni to - jeste u sedmom, kada je imao dvije brejk lopte na 15:40. To je bilo apsolutno dovoljno za vođstvo od 2:1 u setovima, jer Alkaraz nije mogao da oduzme servis Karlitosu.

Četvrti set je bio toliko ujednačen da nismo vidjeli niti jednu brejk loptu do tajbrejka. A tamo, totalni raspad Frensisa Tijafoa. Ništa nije mogao Amerikanac, dok je Alkaraz radio nevjerovatan posao i očas posla je već stigao do 5:0. Namirisao je ranjenog protivnika i brzo je stigao do izjednačenja na 2:2 u setovima i odlučujućeg petog.

Tamo dileme nije bilo, Alkaraz je jednostavno dokazao zbog čega se smatra za "kralja" petih setova. Uspio je dva puta da oduzme servis Tijafou, prvo za 2:1, a potom i za 4:1, poslije čega jednostavno nije bilo nikakve dileme.

U narednom kolu, Alkaraza čeka pobjednik meča između Iga Ambera i Brendona Nakašime, prenosi Telegraf.rs.

Carlos Alcaraz aproveitou a entrevista em quadra para perguntar o placar sobre Espanha x Alemanha na Eurocopa! #TenisNaESPN #WimbledonNaESPN pic.twitter.com/JKS8m4hYiU — Marcela Linhares (@ma__linharess) July 5, 2024

