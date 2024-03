Alkarazove ''tajanstvene'' poruke konačno dobile značenje

Dvostruki Grend slem šampion Karlos Alkaraz biće tema novog Netfliksovog dokumentarca.

Snimanje filma pod nazivom "Alkaraz" počelo je u Las Vegasu, gde je momak iz Mursije igrao egzibiciju protiv Rafaela Nadala.

Kamere će pratiti drugog igrača sveta i najmlađeg tenisera ikada koji je bio na vrhu ATP liste.

Alkarazov život, na i van terena, biće zabilježen, baš kao što se to čini ove sedmice u Indijan Velsu.

"Veoma sam srećan zbog saradnje sa Morena filmom i Netfliksom. Ljudi će moći da vide sve što ne mogu na terenu. Mislim da će ovo biti nešto sasvim drugačije. Nadam se da će uživati u seriji koliko i ja", saopštio je Alkaraz.

Alkaraz je tokom turnira u Kaliforniji na kameri ispisivao poruke kojima mnoge nisu bile jasne, ali sada jesu.

Najprije je napisao: "N, vidimo se uskoro", a potom i "Tudum", naziv džingla ove produkcijske kuće.

Film će biti objavljen naredne godine.

Inače, Alkaraza u subotu očekuje polufinale Indijan Velsa protiv Janika Sinera.

