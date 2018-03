Američka klinka s pozivnicom šokirala osvajačicu Vimbldona

Amanda Anisimova, 16-godišnja Amerikanka porijeklom iz Rusije, odlučna je u postavljanju svoga imena na tenisku kartu svijeta. Njene razorne udarce ovaj put zapamtila je Petra Kvitova.

Organizatori jakog WTA turnira u Indian Wellsu nisu pogriješili kada su pozivnicu za glavni turnir dali mladoj Amandi Anisimovoj (16). Domaća teniserka praktično se prošetala do osmine finala, iznenadivši Pauline Parmentier i Anastasiju Pavljučenkovu, a u trećem kolu istu sudbinu doživjela je i dvostruka osvajačica Vimbldona, Petra Kvitova.

U tek petom susretu otkada je postala profesionalka, Anisimova je snažnim udarcima s forehanda i backhanda nadjačala Čehinju sličnog stila igre, što je poseban podvig.

- Još uvijek sam u šoku. Ona je najbolja teniserka s kojom sam igrala i to na najvećem terenu dosad. Teško je bilo smiriti živce, no uživala sam i igrala svoju najbolji igru. Bio je to dobar dan - rekla je pobjednica na konferenciji za novinare.

