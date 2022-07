Američki Srbi pisali Bajdenu: Pustite Novaka na US open

Kompanija Sports Management u vlasnistvu Nebojše Jovanovića, kao jedina organizacija koja se bavi promocijom profesionalnog tenisa u rasejanju, uz konsultacije sa Srpsko-američkom glasačkom alijansom (SAVA), pokrenula je politicku inicijativu, kako bi se najboljem srpskom teniseru Novaku Ðokoviću dozvolilo da učestvuje na US openu, odnosno da nesmetano doputuje u Ameriku.

Kako je prenio Srpski radio Čikago, u pismu koje je poslao predsjedniku SAD Džou Bajdenu i američkim zvaničnicima koji mogu uticati na odluku da se Novaku dozvoli učešće na turniru, Jovanović je spomenuo specifičnu pravnu klauzulu - Predsjedničku proklamaciju 10294 od "nacionalnog interesa".

Sekcija 3(b) predsjedničke proklamacije dozvoljava izuzeće pojedinim stranim drzavljanima od postojećih kovid protokola, ako se to smatra američkim nacionalnim interesom. Pored predsjednika Bajdena, ovo izuzeće mogu dodijeliti sekretari Blinken, Butigeg ili Majorkas, kojma je takođe upućen zahtev.

"US Open je najveći teniski turnir na svetu, i on neće biti ono što jeste bez Novaka Ðokovica. S obzirom na ekonomsku situaciju i krizu na svim nivoima, Amerika ne sme dozvoliti da se US Open ne odigra u svom punom sjaju i kapacitetu, što znači i dolazak Novaka Ðokovića koji je tri puta krunisan na US openu. Novak ne predstavlja nikakvu bezbednosnu pretnju, jedan je od najzdravijih ljudi na svetu zbog svog disciplinovanog života i služi kao uzor i inspiracija milionima širom sveta. U interesu je Amerike da najveći turnir sveta ugosti i najboljeg igrača sveta, posebno što je upravo osvojio sedmi Vimbldon u Londonu", poručio je Jovanović, koji je 22. jula poslao pismo predsjedniku Džou Bajdenu.

Odgovor na Jovanovićev zahtjev je stigao iz Bijele kuće, kao i od sekretara Butigega.

"Najvažniji razgovor i kosultacije nastavljamo sa republikanskom Kongresmenkom Klaudijom Teni i njenim timom, koja se jako zauzela da kontaktira predsednika Bajdena i predloži eventualnu proceduru u Kongresu. U tome pomaže i član naše SAVA organizacije, advokat Borko Komnenović, nadgledajući moguće pravne parametre. U kontaktu smo i sa kongresmenom Frankom Mrvanom, demokratskim članom srpskog kokusa u čijem distriktu je veliki broj srpsko-američkih glasača, uključujući i sam Srpski radio Čikago. Bilo bi značajno imati saglasnost iz obe partije po ovom pitanju", rekla je dr Olga Ravasi, predsjednik i osnivac Srpsko-američke glasačke alijanse (SAVA) Olga Ravasi .

US open počinje 29. avgusta u Njujorku i trajaće do 11. septembra, a najbolji srpski teniser Novak Ðoković nema prava učešća, jer kao nevakcinisani strani državljanin ne može da uđe na teritoriju SAD.