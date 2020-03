Američki novinar o Novaku: Opet je to uradio

Američki novinar Ben Rotenberg prokomentarisao je jedan potez Novaka Đokovića.

Kolumnista "Njujork Tajmsa" se osvrnuo na Đokovićev potez u polufinalu turnira u Dubaiju, kada je igra protiv Gaela Monfisa.

Srpski teniser je tada, u ključnim momentima drugog seta, priznao da je loptica bila dobra poslije servisa Francuza i predao mu poen. Rotenberg je istakao da je Novak to opet uradio i podsjetio da se isto desilo na meču prošle godine protiv Aleksandera Zvereva.

"Niko ne priznaje više poena na svoju štetu od Đokovića, i na ženskoj i na muškoj turneji. On bi uvijek dobio moj glas za fer-plej nagradu (iako se čini da je rijetko uopšte i nominovan)", rekao je tom prilikom Rotenberg, a sada se nadovezao sljedećim:

"Đoković je to ponovo uradio, sada u jednom od ključnih momenata protiv Momfisa, tako da ono što sam rekao i dalje važi".

Podsjetimo, Novak je pobijedio Monfisa spasavši tri meč lopte, a onda je u finalu savladao Stefanosa Cicipasa i osvojio treći turnir zaredom u 2020. godini (prethodno Australijan open i ATP kup).

Nole says Gael's ball is right despite it's called out and Gael appreciates and applauds Nole Sportsmanship belongs to @DjokerNole, guys pic.twitter.com/BOBXRERe1u