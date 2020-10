Američki novinar "osuo paljbu" po Novakovoj loži

Američki novinar Ben Rotenberg nije propustio polufinalni duel između Đokovića i Cicipasa koji je ispratio reakcijama na Twitteru, a u jednom trenutku se obrušio i na Novakovu ložu.

Rotenberg je sve vrijeme na društvenim mrežama "lajao" o Novakovim potezima na terenu, skoro pa uživo prenosio korisnicima te mreže sa druge strane bare šta se dešava u Parizu, a u jednom trenutku se obrušio i na ložu najboljeg tenisera svijeta.

Kada je režiser prenosa prebacio kadar na boks Novaka Đokovića, Amerikanac je primijetio da jedan član ne nosi masku, te je brže-bolje osuo paljbu po cijelom timu.

"Vičite na momka iz Novakove lože koji se čak nije ni pretvarao da nosi masku", napisao je Rotenberg uz fotku ljudi iz lože, pozivajući korisnike Twittera da isprozivaju člana Novakovog tima što su i učinili.

Redali su se skaradni komentari, a jedan od njih je glasio: "Mrzim ove ljude", prenosi "Kurir".

Shoutout to the one guy in Djokovic’s box not even pretending to wear the dang mask. #RG20 pic.twitter.com/yklcLNQtpE