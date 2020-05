Američki teniser: Novak je trebalo da zadrži mišljenje za sebe

Američki teniser Noa Rubin poručio je Novaku Đokoviću da je morao zadržati mišljenje o vakcinaciji protiv korona virusa za sebe jer ima veliki uticaj na druge ljude.

"Lično nisam za vakcinaciju i ne bih volio da me neko primora da dobijem vakcinu, što bi trebalo da bude kao preduslov za putovanja. Ako to bude pravilo i zakon, šta će onda biti? Treba odlučiti da li ću biti podvrgnut tome, imam svoje mišljenje i razmišljanje, a da li će se to promijeniti u nekom trenutku, to ne mogu reći", kazao je Đoković tada.

Rubin kaže da Đoković treba takvo mišljenje mora zadržati za sebe.

"Možete imati lična uvjerenja za sve što želite, ali to prestaje biti lično kada utiče na druge ljude", istakao je ovaj teniser.

Nakon toga, on je dobio pitanje o nastavku sezone u 2020. godini, a rekao je da lično smatra kako od toga neće biti ništa.

"Mislim da gubimo vrijeme jer ako pogledate medicinske dokaze, onda ćemo imati drugi talas virusa. Previše smo brzo sve otvorili, zašto ovu situaciju ne bi iskoristili za unaprijeđenje tenisa?", zapitao se ovaj teniser.