Američki teniser diskvalifikovan na identičan način kao Đoković

Tenis Sandgren, američki teniser, diskvalifikovan je sa čelendžera u Keriju na bizaran način.

Razlog je identičan onom zbog kog je i Đoković eliminisan sa US Opena 2020. Sandgren je lopticom pogodio sudiju.

Da situacija bude bizarnija, sve je uslijedilo nakon što su mu sakupljači lopte nešto snažnije dobacili lopticu koja je Amerikanca pogodila u međunožje.

On je potom udario tu lopticu u ogradu, koja je na svom putu zakačila linijskog sudiju.

To je rezultiralo diskvalifikacijom nakon samo jednog odigranog seta.

Tim povodom oglasio se i igrač na društvenim mrežama.

"Večeras sam dobio udarac lopticom u j**a od skupljača loptica, sa malo više snage udario sam tu lopticu u ogradu, a ona se potom sudarila sa zadnjicom linijskog sudije dok je šetao ka drugoj strani terena, i to je rezultiralo mojom diskvalifikacijom. Kakvo je vaše veče bilo", upitao se Sandgren.

Podsjetimo, srpski teniser Novak Đoković je na sličan način diskvalifikovan sa prošlogodišnjeg US Opena kada je slučajno pogodio linijskog sudiju lopticom u vrat.

So tonight I got hit in the nuts by a ball kid toss with a little too much mustard, slapped the wayward ball into the fence, which collided with a refs tushy as he was walking to the other side, resulting in a default. How’s your evening going? pic.twitter.com/Tqe7lOkCLy