Američki teniser "pecnuo" Đokovića nakon poraza košarkaša Srbije

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtak od selekcije Amerike sa 95:91, u polufinalu Olimpijskih igara.

Bila je Srbija bolja veći dio meča, vodila i držala prednost gotovo tri dionice, a onda u posljednjoj, Ameri su uspjeli da dođu do preokreta i pobjede, ali treba istaći da su i sudije imale svoj udio u tome.

Nakon meča, komentari su bili podeljeni, a javio se i bivši američki teniser, Mardi Fiš, koji je prozvao Novaka Đokovića posle poraza Orlova.

‘’Hej, Novače, Nisam "uhvatio" kraj košarkaškog meča Amerike i Srbije. Ko je završio sa pobjedom’’, napisao je Fiš.

Yo @DjokerNole I didn’t catch the end of the vs Basketball game. Who ended up winning that?