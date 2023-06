Amerikanac na Ostrogu zbog Đokovića: Osjećao sam se posebno

Vinaj Venkateš, novinar američkog magazina "Inside Tennis", spojio je puteve i poistovetio svoje životno gledište sa jednim od najboljih igrača u istoriji Novakom Đokovićem.

Veliki je zaljubljenik u bijeli sport, a zbog Noleta je posjetio i Srbiju i Crnu Goru, pronašao dodatni duhovni mir i upoznao srpski narod u biti.

Amerikanac, porijeklom iz Indije, je za Telegraf podijelio svoju priču koja je usko vezana za Đokovića i njegove gigantske uspjehe, a priča je tekla uz predstavljanje.

"Da, ovdje sam na Rolan Garosu kao novinar, ali u takođe radim kao softverski inžinjer i vodim lokalni tim u Guglu u Kaliforniji. Ali, prije svega toga i nešto najbitnije, ogroman sam navijač Novaka Đokovića još od 2007. godine", počeo je Vinaj.

Otkrio je šta ga je privuklo da vatreno bodri i prati Novaka

"Prvi put sam ga vidio na TV-u, bio je Indijan Vels. Nisam čuo prije toga za njega. To je bilo vrijeme kada je Federer sve osvajao, a i kada nešto ne osvoji, onda to uzme Nadal. Nisam mogao da se povežem sa njima dvojicom. Svi oko mene su navijali za Federera i Nadala, a nisam htio da budem dio mase. Onda su Novak, Ana i Jelena zabriljirali upravo ovdje, na Rolan Garosu i sjećam se naslova u američkim novinama: 'Srbi idu naprijed'".

Kaže da je tu sve krenulo, da ga je to povuklo i počeo je da čita i istražuje o Srbima.

"Svo troje su pričali o ratu, o skloništima, da je veoma teško uspjeti u tenisu u Srbiji. Eto, te priče su me povukle gdje su udarali u praznom bazenu. Ostalo mi je u glavi da je Novak rekao da je trenirao tamo gdje je već pala bomba, jer bomba neće pasti dva puta na isto mjesto. To je učinilo svako parče mog tijela da se naježi. Novak i ja smo isto godište, to je bila instant konekcija", ispričao je.

Otkriio je i koji meč najviše pamti.

"O, da, meč sa Federerom na US Openu. Sljedeći dan, kad sam došao u školu, bio sam u srednjoj školi. Sećam se tog klinca koji je sjedio ispred mene, pričao je kako je Federer počistio Novaka. Rekao sam mu odmah: 'Ne, nije to učinio. Đoković je zamalo uzeo prva dva seta'. To je bilo prvi put da sam ga na taj način branio i od tog momenta sam znao da ću biti uz njega u budućnosti", priča Amerikanac.

Prvi put uživo ga je vidio u u Indijan Velsu, čekao ga je tri sata na suncu.

"Samo sam viknuo 'Novače, uzmi ponovo četiri Grend slema, molim te', jer je u 2015. i 2016. godini povezao četiri Slema. Uzeo je peškir, ustao sa stolice i krenuo da trči do mene. Sve je zaobišao i došao do mene, htio je meni da pruži jer je rekao nešto lijepo. Nisam jeo i nisam spavao dok mu se sve ono dešavalo u Kovid eri, čak i kad sam tada zamišljao, krenula mi je suza, kroz šta je sve prolazio. Čista je duša, ne bi nikada nikog povrijedio. To me je motivisalo da postanem onakva osoba kakva jesam, u svakom teškom momentu se zapitam šta bi on uradio. Sve to me je dovelo do posla u Guglu", priča Venkateš.

On je ispričao da je osjetio potrebu da dođe da ga bodrim na Serbia Openu.

"Za mene je taj put do Beograda izgledalo kao neko hodočašće. Svidjela mi se mnogo hrana tamo! Doduše, i sam sam vegetarijanac kao i Novak, ali mi se svidjela pita sa sirom. Šetao sam pijacom negde blizu Svetog Save. Ti ljudi tamo, prodavci, nisu znali jezik, ali su znali da sam posjetilac. Hteli su da probam sir, rakiju, rekli su mi da ništa ne moram da kupim, samo da probam, da uživam u srpskoj kulturi. Zaista sam bio dirnut. Putovao sam dosta u svom životu i nikada nisam osetio takvu povezanost", priča novinar.

Kako je otišao za Crnu Goru?

"Čuo sam za manastir Ostrog koji Novak mnogo cijeni i poštuje. Čitao sam nešto o njegovoj posjeti, pa sam čitao i od samom manastiru. Shvatio sam da to moram da posetim. Odseo sam u Kotoru kod nekih crnogorskih domaćina, bili su jako dragi prema meni i bili su srećni kada su čuli da želim da idem tamo", otkriva Novakov fan.

Rekli su mu, dalje priča on, da tamo uzme nešto, jer će mu to biti zaštita za čitav život, gdje god se kreće.

"Zato imam, evo vidite, ikonu Svetog Vasilija i ove dvije brojanice koje nosim svakog dana od tog momenta. Imamo teških momenata, kao i svi ljudi, ali osjetim tu energiju koja mi pomogne. Osjećao sam se posebno, dobio sam i blagoslov od srpskog sveštenika. Osjećao se tamjan, ponio sam ga za Kaliforniju", objašnjava novinar.

Amerikanac očekuje da Đoković osvoji ovaj Rolan Garos.

"Još uvijek verujem da može to učiniti. Nadal je bio taj koji ga je sputavao da ovde uzme više titula. Bio bih razočaran da ne učini to. Takođe bih bio razočaran ako bi stao na manji broj od 30 Grend slem titula! Znam da sam bijesan, ali znam njegov mentalitet. Uvijek se sejtim onoga kada je pričao da, kada publika skandira 'Rodžer, Rodžer' on čuje 'Novak, Novak'. Sve njegove navike ga čine mlađim, elastičnim, vidim ga sa još osam titula Grend slema. Tu su sada ovi mlađi, znam da možda tražim previše, ali tome se nadam", zaključio je Vinaj.