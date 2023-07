Amerikanac šalje Đokovića u penziju

Fantastičan meč odigrali su Novak Đoković i Karlos Alkaraz na Centralnom terenu u Londonu, a poslije velike borbe Karlitos je došao do svog prvog Grend slema na travi. Bil Simons, jedan od osnivača i generalni direktor medijske mreže "The Ringer", odlučio je da poslije ovog meča pošalje Novaka u penziju.

Đoković izgubio je od Alkaraza u dramatičnom finalu Vimbldona poslije pet setova. Trijumf mlađanog Španca mnogi su vidjeli kao početak nove ere, a bilo je onih koji su se odvažili da Srbinu javno poruče da je njegovo vrijeme prošlo.

"Pozdrav našem novom kralju Karlosu Alkarazu. Nevjerovatni udarci, stigao je bukvalno sve. Sjajno sam se proveo. Sada Đokoviću može da počne dio karijere zvijezde koja stari ili zakašnjelog ljubimca navijača" napisao je Simons.

Hail to our new king Carlos Alcaraz!!!! Ridiculous shotmaking and got to literally everything. I had a great time! Now Djoker can move into the aging star/belated fan favorite stage of his career.