Amerikanci promijenili pravila nakon Đokovićevih izjava

Nakon što je US open objavio da će se turnir igrati saopštena su i pravila kojih će teniseri morati da se pridržavaju a ona su nešto drugačija od onih o kojima se pričalo ranije. Jedan od onih koji je o „ekstremnim uslovima“ govorio je i prvi teniser svijeta Novak Đoković, ali sada su ti uslovi malo poboljšani.

Mnogi vrhunski teniseri, predvođeni Novakom Đokovićem i članovima Adrija tura, nisu bili za održavanje US opena prema pravilima koja su im tada bila predstavljena. Pominjalo se ostajanje u karantinu na aerodromu od dvije nedelje, i mogućnost vođena samo jednog člana ekipe na turnir.

U novom saopštenju američkog turnira piše da će svi igrači imati pravo na dvije hotelske sobe od kojih u svakoj mogu da budu po dvije osobe (samo prvu plaća turnir).

Takođe, biće dozvoljeno iznajmljivanje kuće i van Menhetna (očekivana cijena je 40.000 dolara), ali nije jasno da li će osobama koje su u njoj budu nalazile biti dozvoljeno da sa igračima provode vrijeme u kompleksu US opena. Igračima će, takođe, biti dozvoljeno korištenje svlačionica i tuširanje u samom kompleksu uz rigoroznije mjere od uobičajenih.

Određeni apartmani u kompleksu će biti korišteni od strane prvih 32 nosioca turnira, a moći će da se koristi i teretana u samom kompleksu, takođe uz mjere socijalnog distanciranja, sanitaciju, čišćenje...

Često testiranje neće biti nešto bez čega će moći da prođe turnir, s obzirom da će sve osobe koje budu bile dio turnira biti testirane jednom ili dva puta sedmično.

Merenje temperature i upit o simptomima će biti svakodnevnica, svi koji budu u kompleksu će morati da nose zaštitne maske sem ako treniraju ili igraju meč...

Ono što i dalje predstavlja najveći problem je ukoliko se desi da se igrač zarazi i bude pozitivan na testu, on će morati da bude smješten u izolaciju i on će biti smješten u protokol Centrar za prevenciju i borbu protiv bolesti (CDC).

US open je u saopštenju naznačio da je prioritet broj jedan zdravlje igrača, a prioritet broj dva dobijanje renking poena, nagradnog fonda i optimalan utisak.

"Igrači su naš glavni prioritet i planiramo da im pružimo doživljaj prve klase", pored ostalog piše u saopštenju, te se dodaje da svi dalje navedeni protokoli mogu da budu promijenjeni.

Prije US opena će se igrati Sinsinati (kvalifikacije 20. i 21. avgusta i glavni turnir od 22. do 28. avgusta), dolazk u hotele će biti moguć od 15. avgusta, a grend slem će početi 31. avgusta i trajaće do 13. septembra.

Ukupna kompenzacija turnira biće 60.000.000 dolara, a u nju će spadati nagradni fond za oba turnira, troškovi hotela, po 3,3 miliona za svaki tur kako bi se pomoglo igračima na koje će uticati otkazivanje kvalifikacija i generalno nemogućnost zarade novca.

U Sinsinatiju će učestvovati 56 takmičara u singlu, prethodno 48 u kvalifikacijama, a 32 u dublu. Na US openu će biti 128 takmičara, kao i uobičajeno, ali bez kvalifikacija, dok će u dublu biti takođe 32.

