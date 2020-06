Amerikanka isprozivala Novaka: On je sebičnjak

Američka teniserka Saša Vikeri žestoko je isprozivala najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića

Teniserka koja trenutno zauzima 158. mjesto na WTA listi kritikovala je Novaka jer nije podržao održavanje ovogodišnjeg US opena.

Podsjetimo u toku ove nedjelje organizatori US opena će zvanično saopštiti da li će Gren slem u Njujorku biti održan ove godine. Prema najnovijim informacijama US open će se održati od 31. avgusta do 13. septembra bez prisustva publike. Najbolji teniseri svijeta Novak Đoković i Rafael Nadal izrazili su zabrinutost u vezi dolaska u Njujork.

Novak je istakao da je protokol za održavanje turnira ekstreman i da on i još dosta igrača nisu sigurni da li žele da igraju u takvim uslovima.

Zbog svog stava Novak se našao na udaru. Tako ga je Saša Vikeri nazvala egoistom.

"Đoković bi mogao da odigra čelendžer od 60 hiljada dolara u Alabami, pa nek onda priča o uslovima. On je sebičnjak koji ne mari što na svijetu ima puno igrača koji ne mogu sebi da prušte tim od sedam, osam ljudi. Mnogi putuju sa jednom, maksimalno dvije osobe. Naravno, Novak je svojim radom zaslužio da u timu ima ljudi koliko želi, ali na kraju to je Tur i ne vrti se sve oko njega", Rekla je Vikeri sa "Skaj sport", pa je nastavila:

"Ako su potrebne neke mjere kako bismo igrali, to je u redu. Mislim da se US open mora održati čak i bez publike. Kad u životu odigraš toliko čelendžera i tih manjih turnira navikneš se da te niko ne gleda".

(Kurir.rs)