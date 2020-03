Ana Ivanović se oglasila prvi put poslije donacije Srbiji

Želim da uputim beskrajnu zahvalnost svojim prijateljima i partnerima koji su se odazvali mom pozivu da pomognemo UNICEF-u da nabavi neophodnu medicinsku opremu za prevenciju pandemije korona virusa koja će pomoći u spašavanju života u ovim teškim vremenima. Mnogo vam hvala EXLRT, Execom, Udruženje reciklera Srbije, Prozone, Kalemegdan Development i Petite Genève Petrović. Vaša podrška je dragocena, jer ova vanredna situacija povećava ugroženost dece i njihovih porodica. I want to express my endless gratitude to my friends and partners who have responded to my call to help UNICEF. Thanks to your help we were able to procure the necessary medical equipment to help save lives in these difficult times due to the Corona virus pandemic. A big thank you to EXLRT, Execom, Serbian Recycler Association, Prozone, Kalemegdan Development and Petite Genève Petrovic. Your support is crucial, as this emergency increases the vulnerability of children and their families.

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic) on Mar 31, 2020 at 4:12am PDT