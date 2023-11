Ana Ivanović se vraća?

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović (36) je na društvenim mrežama nagovijestila povratak na WTA Tur.

Ana Ivanović, bivša najbolja teniserka svijeta je na svom Instagram profilu objavila fotografiju kako trenira na šljaci.

Upravo je na toj podlozi osvojila svoju jedinu Grend slem titulu, kada je slavila na Rolan Garosu 2008. godine.

Uz fotografije je stavila i opis: "Tenis je više od sporta."

Da je samo na tome stala, niko u tome ne bi vidio ništa više od rekreacije 36-godišnje Ivanovićeve.

