Apsurdna odluka ATP-a: Đoković nije nominovan ni za jednu nagradu

Još jedna teniska sezona je došla do kraja, a najbolji u njoj bio je, ko drugi, do Novak Đoković, koji je završio na prvoj poziciji na ATP listi, a osim toga, on je osvojio i završni Masters u Rimu, čime je samo potvrdio svoju vladavinu.

Reklo bi se da je zaslužio i mnoge druge nagrade, ali ATP je odlučio da učini jedan nevjerovatan apsurd u ovom slučaju, gdje nije uvrstio Novaka Đokovića u uži izbor za bilo koju od nagrada koje dodeljuju ova organizacija, iako se do njega našao Karlos Alkaraz, i to u pomalo čudnoj sredini za nagradu, prenosi "Telegraf".

Mediji prenose da je ATP ponovo ignorisao najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića kada su u pitanju priznanja za tek završenu sezonu.

Objavljen je spisak kandidata za pojedine nagrade i prosto je nevjerovatno da ni na jednoj od njih nema srpskog tenisera.

Čak nije ni među nominovanima. U tek završenoj sezoni osvojio je tri grend slema, igrao finale na Vimbldonu, osvojio je Završni masters u Torinu, godinu je završio na prvom mjestu, prešao 400 nedjelja na vrhu ATP liste. Zaista je nevjerovatno da ništa od toga nije bilo dovoljno da bar bude kandidat.

Na listi za nagrade nalaze se i Karlos Alkaraz, Grigor Dimitrov, Janik Siner, Mateo Arnaldi, Ben Šelton, Aleksander Zverev, Gael Monfis i mnogi drugi. Nigdje nema Novaka. Jedino gdje se spominje srpski igrač jeste među kandidatima za najboljeg trenera, odnosno tu je nominovan Goran Ivanišević, a javno se spekuliše da će ta nagrada otići u ruke Derena Kejhila i Simonea Vangocija koji rade sa Sinerom.

Navijači srpskog igrača uvjereni su da to ima neke veze sa tim što je osnovao sindikat igrača PTPA koji se bori za prava igrača upravo protiv ATP-a i njihovih pravila.

Ovako izgleda spisak nagrada i lista kandidata za spomenute nagrade:

Trener godine: Kreg Bojton (Hurkač), Kejhil i Vangoci (Siner), Huan Karlos Ferero (Alkaraz), Goran Ivanišević (Đoković), Brajan Šelton (Šelton).

Štefan Edberg nagrada za sportsmena godine (fer-plej): Alkaraz, Dimitrov, Hurkač, Siner.

Igrač koji je najviše napredovao: Siner, Šelton, Jubanks, Arnaldi Povratak godine: Kepfer, Monfis, Štruf, Zverev Novajlija godine: Koboli, Fils, Mikelsen, Striker, van Aš.

And the 2023 ATP Awards nominees are… #ATPAwards pic.twitter.com/psCdEHo187 — ATP Tour (@atptour) November 29, 2023

