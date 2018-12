Australian Open mijenja pravila, tajbrejk do deset poena

Teniski Gren Slem turnir Australian Open od prvog narednog izdanja u januaru sljedeće godine igraće se na deset dobijenih poena u tajbrejku odlučujućeg seta, što znači da se peti set u muškoj ili treći u ženskoj i konkurenciji dublova neće više igrati na razliku.

Iz rukovodstva Australian Opena u petak su saopštili da je odluka donesena nakon konsultacija sa sadašnjim i bivšim teniserima i teniserkama.

“Pitali smo igrače iz prošlog i sadašnjeg vremena, komentatore, agente i TV analitičare da li žele da se odlučujući set igra na razliku ili ne, i došli do odluke. Odlučili smo da se kod rezultata 6:6 u gemovima u odlučujućem setu igra tajbrejk na deset dobijenih poena. To će navijačima osigurati da i dalje imaju posebna finala u ponekad epskim nadmetanjima. Duži tajbrejk to grantuje, jer nekima od snažnih servisera može smanjiti dominaciju kakvu imaju u kraćem tajbrejku“, obrazlžio je odluku Krejg Tajli, direktor Australian Opena.

U muškoj singl konkurenciji četiri seta u slučaju rezultata 6:6 igraće se sa tajbrejkom na sedam dobijenih poena, dok će se pravilo sa deset poena primjenjivati u petom. U ženskoj singl konkurenciji i u svim dublovima dva seta će se igrati sa tajbrejkom na sedam dobijenih poena, a odlučujući treći sa novim pravilom.

Australian Open, prvi Gren Slem sezone, održaće se od 14. do 27. januara. Titule pobjednika braniće Švajcarac Rodžer Federer u muškom singlu i Dankinja Karolina Voznjacki u ženskom.