Australijanac jasan: Đoković najbolji koji je hodao Zemljom

Novak Đoković se plasirao u novo finale na Završnom mastersu pobjedivši u polufinalu Karlosa Alkaraza sa 2:0, a posebno je privukao jedan komentar po završetku meča.

Naime, Australijanac Nik Kirjos, koji na ovom tuniru ima ulogu stručnog konsultanta za ''Tennis Channel'', po završetku meča je imao poprilično jasan komentar na Novaka i njegovu igru.

On je rekao:

''Đoković je najbolji koji je ikada držao reket u rukama, najbolji teniser koji je ikada hodao Zemljom''.

Nick Kyrgios on Novak Djokovic: "Novak Djokovic is the best player to ever touch a racket - the best player to ever walk the Earth." pic.twitter.com/GLexTkqGGV