Australijanac napao Novaka: Sebičan politički potez

Bivši Dejvis kup reprezentativac Australije Sem Grot optužio je Novaka Đokovića da je zahtjev u vezi s karantinom u Melburnu, "sebičan politički potez".

Španski portal "Punto de break" je ovih dana objavio kako je Novak, navodno, poslao pismo direktoru Tenis Australija Kregu Tajliju sa spiskom zahtjeva.

Novak je u tom pismu, navodno, tražio od organizatora da uslovi za sve koji se takmiče budu jednaki, da imaju pristup terenima i da im se skrati period boravka u karantinu ako su rezultati testova negativni.

Ipak, australijske vlasti i premijer države Viktorija, Dan Endruz su odbacili zahtjeve i tako će 72 takmičara dvije nedjelje biti u strogom karantinu, bez mogućnosti da treniraju pet sati dnevno, kako im je prvobitno obećano.

Grot je prozvao Đokovića iako Novak nije tražio ništa za sebe, s obzirom na to da on ima koliko-toliko normalne uslove za rad u Adelejdu, gdje nije bilo pozitivnih testova.

"Sugerisati da se skrati period karantina igračima je smiješan, to je uvreda za Australijance koji su sve to morali da izdrže. Šta je mislio da će se dogoditi? Da će premijer Dan Endruz reći, 'svakako Novače, šta god ti poželiš'? Poštedite me toga", napisao je Grot.

Turnir u Melburnu održava se od 8. do 21. februara.

Titule u singlu brane Novak Đoković i Sofija Kenin.

