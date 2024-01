Australijanac pripredio senzaciju, Nadal izgubio u trileru od gotovo tri i po sata

​Rafael Nadal nije se uspio plasirati u polufinale ATP 250 turnira u Brizbejnu. Poražen je od domaćeg tenisera Džordana Tompsona 5:7, 7:6 (8:6), 6:3 nakon tri sata i 24 minute igre.

Španski teniser prvi je set dominantno osvojio. Iako je Tompson prvi došao do brejka pri rezultatu 4:3, Nadal se ekspresno vratio i uzeo set osvojivši četiri od pet idućih gemova.

U drugom setu, u kojem nismo vidjeli izgubljene servise s niti jedne strane, Tompson se u taj-brejku pokazao boljim. Spasio je Australijanac i tri meč lopte koje Nadal nije iskoristio, od kojih su dvije bile vezane pri rezultatu 6:4 za Nadala u taj-brejku.

U trećem setu ipak je na vidjelo izašao Nadalov nedostatak igranja. Osvajač 22 Grend slema u jednom je trenutku zatražio i medicinski tajm-aut, ali uspio je izgurati meč do kraja. Nije poznato je li Nadal zaradio neku novu povredu ili obnovio povredu kuka s kojom se već duže vrijeme muči.

Zanimljivo je kako se tokom posljednjeg poena u meču, koji je ujedno bio i najduži poen, dva puta bučno oglasila nepoznata sirena. Srećom, čini se da to nije poremetilo igrače koji su fantastičnim odmjeravanjem snage zaključili ovaj dvoboj.

Ipak, treba istaći da "krivac" za poraz nije isključivo Nadalovo hvatanje forme, već izvrstan tenis koji je Tompson prikazao. U svakom slučaju, australijska publika uživala je u kvalitetnom tenisu, a za osvajača 14 Rolan Garosa ovo je svakako pozitivan iskorak, s obzirom na to da je imao priliku igrati dugotrajan i vrlo kompetitivan meč.

Tompson će u polufinalu igrati protiv Bugara, Grigora Dimitrova, prenosi "Večernji list".

Now why the actual hell did the Hunger Games cannon go off TWICE over Nadal’s match point pic.twitter.com/0ofT5fhDxa