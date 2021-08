Australijanci o Đokovićevom napadu na rekord: Publika će biti protiv

Novak Đoković je početkom sezone po deveti put osvojio Australijan open, a sada će pokušati da u Njujorku zatvori krug.

Trijumfom na US Openu ostvario bi kalendarski slem, što nije uspjelo nikom još od Australijanca Roda Lejvera 1969. godine.

Zanimljivo je kako pojedini eksperti sa australijskog kontinenta sada gledaju na Novakove šanse u Njujorku.

Bivši broj jedan, Lejton Hjuit, kaže da Novak očajnički želi da kompletira grend slem.

"Ovo je ogromna prilika za njega da osvoji sva četiri u jednoj sezoni. Očajnički to želi. U Njujorku doduše vole autsajdere, publika će biti izazovna i neće mu dozvoliti da tek tako uzme još jedan slem. Tamo će biti i navijača Federera i Nadala koji neće htjeti da Novak bude ispred njihovih ljubimaca po broju slemova. Toliko je težine u ovom turniru, to je nevjerovatno. Sve je na broju jedan", kaže Hjuit.

Tod Vudbridž i Ališa Molik dodaju da je Novak "definitivno favorit", dok Jelena Dokić dodaje da je ovo svakako sjajna prilika.

"Ovo je grend slem. Neće biti da nije mislio da to može da uradi, svi smo mislili da može da uzme tri turnira godišnje, ali šta će biti na Rolan Garosu, to je uvijek posebno pitanje. Sad kada je riješio i tu prepreku, dobio je ogromno samopouzdanje pred Vimbldon. Mnogo toga je na talonu, sigurna sam da bi volio da uspije u tome", kaže Jelena.

Na pitanje može li Novak to da učini, svi su se složili da je svakako u stanju da napravi taj veliki korak.

"Ja prognoziram da će to uraditi, ali sa malim oprezom - postoji šansa za neke igrače da ga pobijede. Možda će i zvijezde morati tako da se namjeste. Ako se sjetimo finala Australijan opena, kada je Medvedev bio u usponu, imao veliku priliku... Ako je Đoković spreman i odmoran, u pet setova, gledajte, tu je jako teško savladati ga", smatra Voli Masur.

Ališa Molik smatra da će Novak uspjeti u svojim namjerama.

"Bez dileme je favorit na US Openu i mislim da će uspjeti. To što mu se desilo na Olimpijskim igrama mislim da će mu biti od pomoći. Sada će igrati sa još više žara imajuću na umu da mu na Olimpijskim igrama nije išlo kako je želio. To će ga nositi, daće mu dodatnu snagu".

Jelena Dokić je podvukla da Medvedev, Zverev i Cicipas mogu da mu naprave problem, ali ističe da dobiti ga u pet setova, ove godine, je bila nemoguća misija.

Lejton Hjuit smatra da je zato dobro što je odmorio nekoliko nedjelja poslije Tokija.

"Uzeo je nekoliko nedjelja, što je dobro za njega. Dobro udara lopticu, zna kad treba da izađe i dominira prvom nedjeljom. Sada će morati da bude mentalno u pravom stanju, jer ima drugu priliku, analiziraće šta se desilo u Japanu i da li su emocije, koliko god to želio, imale loš uticaj na njega. On je favorit, ali ima nekoliko momaka koji mogu da ga izazovu", zaključio je Hjuit.

(B92.net)