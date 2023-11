Badosa: Nisam uništila Cicipasovu karijeru

Velike sportske ljubavi uvijek imaju jedan negativan eho. Ako jednom od dvoje zaljubljenih krene loše, odmah druga polovina završi na stutu srama.

Baš to se dešava Pauli Badosi. Njenom momku Stefanosu Cicipasu ne ide posljednjih mjeseci, a ne mali broj ljudi smatra da je to posljedica njihove romanse. Suprotna teorija zasada nije moguća, jer je Paula malo igrala u ovoj sezoni zbog povrede, tako da Grka niko ne može da optužuje.

"Nisam uništila Stefanosovu karijeru", ne krije Badosa u intervjuu „El Paisu“ koliko je ljute ovakve tvrdnje.

"Povrijeđuju me takve priče jer sam se, zato što sam imala vremena zbog povrede, posvetila njemu kako bih mu pomogla. Oboje mnogo volimo tenis a on je izuzetno vrijedna osoba. Slični smo kada su u pitanju naši ciljevi u karijeri. Mnogo pričamo o tenisu i pomažemo se međusobno", iskreno je odgovorila španska teniserka.

Objelodanili su vezu na Rolan Garosu u junu. Grk je do aprila bio treći na svijetu, sada je šesti. U međuvremenu je prošao kroz nekoliko promena u stručnom štabu. Zamenio je oca Markom Filipusisom pa ga je vratio. Međutim, Badosi smeta što i nju upliću u cijelu priču o krizi njenog momka.

"Stalno smo zajedno, idem sa njim u teretanu, bodrim ga sa tribina, uvek poštujem njegovo vreme i njegov stručni štab. I on mene podržava zbog povrede. Zato, kada čitamo takve napise, to utiče na nas. Ljudi često ne razumeju kakve posledice mogu da imaju slični tekstovi, kako to može da utiče na našu vezu. Jasno je da smo mi javne ličnosti, ali smo mi u stvari dvoje 25-godišnje dece i sve je to veoma delikatno", bila je izričita.

Uzela je dah pa nastavila:

"Upoznali smo se, naša veza se razvila i kada neki ljudi kažu da uništavamo jedno drugome karijere, ne mislim da je to humana reakcija", kazala je ona.

Pričala je i o ogromnom psihološkom pritisku u vrhunskom tenisu:

"Ešli Barti se penzionisala sa 25 godina, Garbinje Mugurusa je zato na dugoj pauzi, a Naomi Osaka je bila. Tenis je veoma zahtjevan sport, od nas se stalno traži da igramo sve više i ne iznenađuju me takve situacije."

Badosa je u ovoj godini odigrala samo devet turnira. Od predaje na Vimbldonu nije bila na terenu. Prijavljena je u španskoj reprezentaciji u Bili Džin King kupu u Sevilji ove nedjelje ali nije igrala u prvom meču.

