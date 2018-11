Banjalučanin jedini sudija iz istočne Evrope na ATP finalu: Spreman sam za najveći izazov

Banjalučanin Ozren Đurđević prije 16 godina nije ni sanjao da će suditi na turniru osam najboljih tenisera svijeta, a sada pakuje kofere za odlazak u London, gdje će na ATP Nitto finalu biti jedini sudija iz istočne Evrope. Godine posvećenosti sudijskom poslu lansirale su ga u vrh.

"Ispunila mi se najveća želja i spreman sam za najveći izazov koji sam imao u životu. Prvi put sam dobio poziv Asocijacije teniskih profesionalaca da sudim na završnom turniru sezone koji igra osam najboljih tenisera svijeta, i biti na listi 10 najboljih sudija iz cijelog svijeta i jedini iz istočne Evrope velika je čast. Ponosan sam i srećan što ću suditi završni turnir, a svi znamo koliko je za nekoga iz Banjaluke i RS teško ostvariti iskorak u bilo kojoj oblasti", rekao je Đurđević, koji je u svijet linijskih sudija ušao 2002. godine.

Za završni turnir sezone je najrigoroznija selekcija sudija i nije se lako naći u odabranom društvu.

"Iskreno, na početku karijere nisam mogao ni da zamislim da ću suditi ATP finale, pa čak ni na početku 2018. nisam vjerovao da ću suditi u Londonu ove godine. Potrebne su godine rada, neke sudije decenijama čekaju poziv na završni turnir i vrlo mali broj njih ga i dobije. Nije lako proći selekciju, potrebne su godine posvećenosti i upornosti, a i duplo je teže uspjeti kada dolazite iz države koja nema uticaja u teniskom svijetu nego iz, na primjer, Francuske, Španije...", rekao je Đurđević.

Iza njega su stotine turnira, suđenja na mastersima, grend slemovima, finalu Lejver kupa, Svjetskoj grupi Dejvis kupa, sudio je Novaku Đokoviću, Rodžeru Federeru, Rafaelu Nadalu... Njima će suditi i u Londonu, gdje turnir počinje 11. novembra, a s obzirom na to da sudi samo 10 arbitara, sudiće i finale. Đurđević, priznaje da pritisak suđenja na velikom turniru i poslije toliko godina iskustva postoji.

"Sama činjenica da je to turnir o kojem svi pričaju, koji mnogi gledaju, nosi pritisak, ali spreman sam za to. Da nije tako, čelnici ATP-ja me ne bi pozvali da sudim. Pretprošle sedmice sudio sam finale u Bazelu, na kojem je igrao Federer, a mnogi su mi rekli da je veći pritisak suditi Federeru u rodnom gradu nego finale završnog turnira. Vidjećemo kako će biti u Londonu", kazao je Đurđević i dodao zašto je ovaj turnir poseban za njega, ali i za svijet tenisa:

"Ovo je možda posljednji završni turnir na kojem će nastupiti Đoković, Federer i Nadal i zbog toga će biti poseban. Takođe, biti na terenu sa teniserima koji su obilježili godinu imponuje."

Upoznaje različite zemlje, kulture...

Jedna od prednosti Đurđevićevog posla jeste ta što kao sudija ima priliku da upozna različite zemlje, gradove i kulture.

"I za obilazak grada ima vremena. U SAD ima dosta slobodnog vremena, bilo je i na Vimbldonu. Mislim da ću sada u Londonu biti dosta zauzet, ali zato i idem i radujem se tome", rekao je Đurđević.