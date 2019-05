Banjalučanin - prvi Đokovićev protivnik: Nole je bio 'dosadan' igrač

BANJALUKA - Srđan Novaković iz Banjaluke je bio prvi protivnik Novaka Đokovića, 1995. godine na turniru u Beogradu.

Nakon mnogo godina sreli su se u Rimu, što je Novak ovjekovječio fotografijom i na Twitteru napisao da je pored njega momak s kojim je odigrao svoj prvi turnirski meč.

"Na tom turniru 1995. godine, tačno se sjećam, ja sam mu rekao da požuri sa igrom, jer moram na neki rođendan. On mi je tada rekao, izgubićeš zato što misliš o rođendanu, a ne o ovom meču. I tako je i bilo", prisjeća se Srđan za portal "Dnevnick.com".

Srđan kaže da je Novak i tada bio težak protivnik, iako je bilo rano predvidjeti da će on kasnije biti najbolji igrač svijeta.

"Nije se tada toliko izdvajao igrom, ali je bio jako disciplinovan. To se već tada moglo vidjeti. Bio je 'dosadan' igrač, morao si da ga 'razvališ' da bi ga pobijedio", kaže Srđan.

This guy! Srdjan Novakovic was my opponent in my first match ever at Belgrade Tennis Club in 1995. So nice to reconnect with him last night in Rome after 20 years #oldfriends pic.twitter.com/k3SM8g2bfW