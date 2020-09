Banjalučka teniserka Sara Mikača: Jedva čekam seniorske vode

Jedva čekam da uđem u seniorske vode, a nadam se da će to biti naredne godine, iako i dalje imam pravo igrati u juniorskoj konkurenciji. Rekla je ovo jedna od najtalentovanijih teniserki u BiH i članica Teniskog kluba Mladost Sara Mikača (17).

Sjajna Banjalučanka osvojila je sve kada su u pitanju omladinske kategorije u BiH. Bila je državni prvak u konkurenciji od 10, 12, 14, 16 i 18 godina, a u nekim kategorijama je osvojila naslove i po nekoliko puta. Ovog avgusta je u Zenici osvojila titulu do 18 godina uz svega jedan izgubljeni set, što je već jednom uspjela, i to kad je imala svega 15 godina. Sada je to uradila sa 17, a i naredne godine će imati priliku da se bori za treću titulu.

"Prije dvije godine sam u svega sedam dana postala prvakinja BiH do 16 i do 18 godina. Sada sam ponovila uspjeh, a naredne ću nadam se uspjeti doći i do het-trika u konkurenciji do 18 godina", kaže za "Nezavisne" jedna od najvećih nada bh. tenisa.

Nedavno je igrala na dva međunarodna ITF turnira i na oba je uspjela igrati polufinale u dublu. Ipak, za to što u ovoj godini nema više titula i dobrih rezultata najviše je kriva pandemija virusa korona, koja je poremetila planove učenici Ekonomske škole.

“Pandemija mi je uveliko poremetila teniske planove jer se nisam uspjela adekvatno pripremiti za sezonu. Napravila sam pauzu više od tri mjeseca kada je trebalo da radim pripreme. Nekako sam se snalazila, trenirala tek koliko se moglo u takvim okolnostima da se održi minimum forme", ističe Mikača i dodaje:

"Uz sve to, trenutno sam u kućnoj izolaciji zbog kontakta s kovid pozitivnim osobama, tako da mi je to ponovo poremetilo planove i morala sam propustiti neke planirane turnire. Pokušaću da do kraja godine odigram još neke ITF turnire i da se prvenstveno dobro pripremim za sljedeću godinu u kojoj ću još igrati juniorske turnire, ali se polako i spremati za ono što me čeka uskoro, a to je ulazak među seniorke".

Teniserka koja je prve korake načinila u parku "Mladen Stojanović", gdje se nalaze tereni TK Mladost, zadovoljna je kako se razvija njena karijera, iako priznaje da danas nije nimalo lako trenirati tenis, posebno u vremenu kada je virus korona nanio ogromne probleme sportistima širom svijeta.

"Iz svega se vidi da je danas jako teško planirati i trenirati. U ovom vremenu nije nimalo lako ostvariti zacrtane planove i ciljeve. Ja ću se u budućem periodu potruditi da i dalje ostanem fokusirana na ono što najbolje znam. Očekujem još bolje rezultate, nove titule i pehare", naglasila je mlada Banjalučanka.

Na kraju je zahvalila svima onima koji je podržavaju i koji su zaslužni za njenu dosadašnju karijeru, prije svega svojim trenerima i roditeljima koji su joj najveća podrška.

"Značajnu pomoć imam od trenera koji me prate Ognjena Đurđevića, Dejana Rađenovića, Gorana Radanovića te Ivana Ranđelovića. Tu je naravno porodica, kao i razrednica Milijana Dobrijević, koja brine da i školske obaveze obavim na pravi način. Takođe, pomoć i podršku imam i od grada Banjaluka i gradonačelnika, te od Ministarstva porodice, omladine i sporta u vidu sportskih stipendija", zaključila je Sara Mikača.